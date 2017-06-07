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В Турции задержан глава местного отделения правозащитной организации

Международная панорама
7 июня, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Председатель местного отделения Amnesty International подозревается в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Турецкие власти задержали во вторник в Измире председателя местного отделения правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча. Он подозревается в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, сообщило агентство Reuters.

По его информации, произведены задержания еще 22 юристов по тем же подозрениям.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальник Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана. Власти считают ответственными за произошедшее Гюлена и ФЕТО.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
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