В Латвии к 19 июня будет развернут батальон НАТО

ОТТАВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Батальон НАТО в Латвии, который возглавит Канада, будет сформирован до 19 июня текущего года.

Об этом говорится в сообщении канадского Министерства национальной обороны, поступившем в представительство ТАСС.

В документе отмечается, что первая группа из 100 военнослужащих из состава 1-й Канадской механизированной бригады вылетит из Эдмонтона (провинция Альберта) в Латвию 9 июня. "Оставшаяся часть контингента отправится (в Прибалтику) до конца следующей недели, завершив таким образом формирование канадской части батальона в составе 450 военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

В другом сообщении Минобороны, которое также есть в распоряжении ТАСС, говорится, что 19 июня на базе НАТО в латвийском Адажи состоится торжественная церемония, которая ознаменует "успешное завершение формирования возглавляемого Канадой батальона НАТО".

Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле прошлого года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении и Канады. Кроме того, как сообщалось, в этой балтийской стране будет размещена авиационная группировка из шести истребителей- бомбардировщиков CF-18, а в морской акватории на боевом дежурстве постоянно будет находиться фрегат ВМС Канады.

В начале мая группа из 50 канадских военных инженеров прибыла в Латвию для строительства военной базы, где будет размещен так называемый канадский батальон НАТО.