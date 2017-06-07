Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в мавзолее имама Хомейни в Иране началась стрельба

Международная панорама
7 июня, 9:42 дата обновления: 7 июня, 9:57 UTC+3

Один из нападавших устроил взрыв в помещении мавзолея

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид на мавзолей имама Хомейни

Вид на мавзолей имама Хомейни

© TIMA via REUTERS, архив

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Стрельба была открыта в мавзолее основателя Ирана имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

Также известно, что один из нападавших устроил взрыв в помещении мавзолея. По данным телеканала Irinn, в результате этого нападения есть раненые 

Смотрите также

СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в парламенте Ирана
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
2
СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
СК просит арестовать вице-губернатора Курской области
7
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
Темы дня
Загрузка...
Реклама