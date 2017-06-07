СМИ: в мавзолее имама Хомейни в Иране началась стрельба

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Стрельба была открыта в мавзолее основателя Ирана имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

Также известно, что один из нападавших устроил взрыв в помещении мавзолея. По данным телеканала Irinn, в результате этого нападения есть раненые

Civilian injuries reported in shooting incident in Imam Khomeini Mausoleum in southern Tehran pic.twitter.com/Sm4pBGbkuq — Press TV (@PressTV) 7 июня 2017 г.