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Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий

Международная панорама
7 июня, 9:58 дата обновления: 7 июня, 11:17 UTC+3

СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана и в мавзолее имама Рухоллы Мусави Хомейни. Есть жертвы

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Полицейские около здания парламента в Тегеране

Полицейские около здания парламента в Тегеране

© TIMA via REUTERS

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Одновременно с этим стрельба была открыта в мавзолее основателя современного Ирана имама Рухоллы Мусави Хомейни близ Тегерана.

Напавший на мавзолей также привел в действие взрывное устройство. 

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