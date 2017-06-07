Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий

Полицейские около здания парламента в Тегеране © TIMA via REUTERS

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана. Одновременно с этим стрельба была открыта в мавзолее основателя современного Ирана имама Рухоллы Мусави Хомейни близ Тегерана.

Напавший на мавзолей также привел в действие взрывное устройство.