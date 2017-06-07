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Совершивший нападение на патруль в Париже ранее жил и учился в Швеции

Международная панорама
7 июня, 10:20 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

Этот человек работал журналистом-фрилансером в различных газетах и радио в Швеции в 2009-2010 годах, он также получил степень магистра в Уппсальском университете

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СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Выходец из Алжира, совершивший нападение на полицейский патруль на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) 6 июня, ранее жил и учился в Швеции. Об этом в среду сообщает газета Aftonbladet.

"Этот человек работал журналистом-фрилансером в различных газетах и радио в Швеции в 2009-2010 годах. Он также получил степень магистра в Уппсальском университете", - сообщил изданию научный руководитель студента в докторантуре университета города Мец (Франция) Арно Мерсье.

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Теракт в Париже произошел около 17:20 мск на площади перед собором Парижской Богоматери, через которую ежедневно проходят десятки тысяч туристов. Злоумышленник подошел к тройке полицейских, патрулировавших улицу, и попытался нанести одному из них удар молотком по голове. Один из напарников подвергшегося атаке полицейского тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен. Сейчас мужчина находится в больнице, следователи ждут от врачей разрешения его допросить.

Согласно появившейся во французских СМИ информации, виновником происшествия стал "алжирский студент". Нападавшему 44 года. По имеющимся данным, не подтвержденным пока официально, он обучался в докторантуре одного из университета города Мец, где изучал гуманитарные и общественные науки. В круг его исследовательских направлений входили, в частности, работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, а также арабская весна.

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