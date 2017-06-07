Министры обороны стран ШОС заявили о результативности российской операции в Сирии

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Министры обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили результативность операции России в Сирии. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам совещания глав военных ведомств, которое прошло в среду в столице Казахстана.

"Руководители оборонных ведомств отметили результативные усилия Воздушно-космических сил России в борьбе с террористическими группировками ИГИЛ ("ДАИШ", также известна как "Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС) в Сирийской Арабской Республике", - сообщается в документе.

Также положительно оценены меры по достижению перемирия в Сирии, совершенствованию механизма мониторинга его выполнения, а также оказанию сирийскому народу гуманитарной помощи.

Участники заседания также отметили роль Казахстана в содействии выведению сирийского кризиса на путь политического урегулирования - Астана предоставила площадку для проведения встреч по Сирии в дополнение к переговорам в Женеве под эгидой ООН.

В коммюнике сообщается, что очередное совещание министров обороны стран ШОС пройдет в 2018 году в Китае. В документе "выражена поддержка развитию и дальнейшему совершенствованию согласованных действий оборонных ведомств государств ШОС с учетом вступления в организацию новых членов", также отмечается, что присоединение будущих участников к военному сотрудничеству "станет важным фактором укрепления взаимного доверия между государствами - членами организации".

На совещании был утвержден план сотрудничества оборонных ведомств на 2018-2019 годы, также был подписан протокол о намерениях между военными.