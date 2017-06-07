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Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено

Международная панорама
7 июня, 10:54 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Это связано с проведением экологической проверки, которая может затянуться на несколько лет

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Комплекс ПРО THAAD

Комплекс ПРО THAAD

© REUTERS/U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters

СЕУЛ, 7 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Развертывание в Республике Корея американского комплекса ПРО THAAD должно быть приостановлено до проведения полноценной экологической экспертизы.

Об этом заявил журналистам на брифинге в Сеуле высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи.

"Мы не имеем в виду, что необходимо отправить обратно уже доставленные в страну две пусковые установки. Однако с ввозом остального оборудования пока придется подождать", - подчеркнул он.

Это заявление последовало после расследования действий Министерства национальной обороны, которое, как выяснилось, предприняло попытку избежать полноценной экологической экспертизы. Согласно закону, она проводится для любых военных объектов площадью более 330 тыс. кв. м. Чтобы избежать этого, для развертывания THAAD Минобороны решило раздробить участок большей площади на маленькие части и передавать их американским военным поэтапно.

Согласно оценкам специалистов, экологическая проверка может затянуться на несколько месяцев, если не лет, поэтому не исключено, что батарея THAAD не будет развернута в Южной Корее в текущем году, как планировалось изначально. "Развертыванию ПРО на Гуаме предшествовала 23-месячная экспертиза", - напомнил он.

Представитель администрации президента также отметил, что глава государства Мун Чжэ Ин не считает размещение комплекса ПРО первоочередной срочной задачей. "Северная Корея проводит ядерные испытания на протяжении уже длительного периода, поэтому нет необходимости спешить с установкой ПРО, игнорируя местные законы", - заметил он.

В настоящее время в Южную Корею доставлены две пусковые установки комплекса THAAD, состоящего в общей сложности из шести элементов. Категорически против развертывания этой системы выступают Китай и Россия.

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