В МИД Франции подтвердили гибель еще одного француза в результате теракта в Лондоне

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ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Число французских граждан, погибших в результате двойного теракта в Лондоне 4 июня, достигло двух человек. Как сообщили в среду в МИД Франции, анализ ДНК позволил опознать одного из французов, который до сих пор числился пропавшим без вести.
Погибший - 36-летний уроженец города Анже Себастьян Беланже. В Лондоне он проживал на постоянной основе и работал в одном из местных ресторанов шеф-поваром.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в официальном заявлении выразил соболезнования семье погибшего. Как он подчеркнул, французская дипломатия делает сейчас все возможное для поддержки родных и близких погибших и пострадавших.
"На данный момент в результате атаки в Лондоне погибли два гражданина Франции, еще восемь были ранены, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Мы до сих пор не имеем новостей о еще одном из наших соотечественников, который по-прежнему числится пропавшим без вести. Эти цифры еще могут измениться по мере продвижения поисков, которые ведет сейчас британская полиция", - уточнил министр.
В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, госпитализированы 48 человек. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.