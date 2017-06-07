Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД Франции подтвердили гибель еще одного француза в результате теракта в Лондоне

Международная панорама
7 июня, 10:55 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Погибший проживал в британской столице на постоянной основе и работал в одном из местных ресторанов шеф-поваром

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Число французских граждан, погибших в результате двойного теракта в Лондоне 4 июня, достигло двух человек. Как сообщили в среду в МИД Франции, анализ ДНК позволил опознать одного из французов, который до сих пор числился пропавшим без вести.

Погибший - 36-летний уроженец города Анже Себастьян Беланже. В Лондоне он проживал на постоянной основе и работал в одном из местных ресторанов шеф-поваром.

Смотрите также

Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на Лондонском мосту

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в официальном заявлении выразил соболезнования семье погибшего. Как он подчеркнул, французская дипломатия делает сейчас все возможное для поддержки родных и близких погибших и пострадавших.

"На данный момент в результате атаки в Лондоне погибли два гражданина Франции, еще восемь были ранены, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Мы до сих пор не имеем новостей о еще одном из наших соотечественников, который по-прежнему числится пропавшим без вести. Эти цифры еще могут измениться по мере продвижения поисков, которые ведет сейчас британская полиция", - уточнил министр.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, госпитализированы 48 человек. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондонcком мосту
Страны
Франция Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама