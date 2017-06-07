Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: напавший на патруль в Париже помещен под стражу в больнице, у него найдено видео ИГ

Международная панорама
7 июня, 11:19 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

В ближайшее время он мужчина должен быть допрошен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Мужчина, совершивший во вторник нападение на полицейский патруль перед собором Парижской Богоматери, помещен под стражу в больнице. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Злоумышленник был госпитализирован сразу после случившегося, получив огнестрельные ранения от оборонявшихся полицейских. Следователи ожидали заключения врачей относительно его состояния, чтобы инициировать процедуру временного помещения под стражу. В ближайшее время он должен быть допрошен.

Источники AFP также сообщают о том, что при обыске в квартире задержанного были обнаружены материалы, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По информации агентства, найдена, в частности, видеозапись, на которой мужчина присягает на верность ИГ.

6 июня глава МВД Франции Жерар Колон сообщил о том, что во время нападения злоумышленник выкрикивал лозунги, связанные с Сирией.

Ранее сообщалось о том, что виновник инцидента - 44-летний студент из Алжира, во Франции он имел вид на жительство и обучался в докторантуре университета города Мец, специализируясь на общественных науках. В круг его исследовательских интересов входили работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, "арабская весна". Знающие его люди характеризовали его как "прозападного и демократически настроенного человека". При этом, как сообщила в среду газета Aftonbladet, ранее он получил степень магистра в Уппсальском университете (Швеция), работал журналистом-фрилансером в различных газетах и радио в Швеции в 2009-2010 годах.

Инцидент с нападением на полицейский патруль произошел во вторник около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Неизвестный мужчина попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен и госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский - 22-летний стажер префектуры полиции Парижа - получил легкие повреждения в области головы и шеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты во Франции Теракт у собора Парижской Богоматери
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама