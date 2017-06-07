AFP: напавший на патруль в Париже помещен под стражу в больнице, у него найдено видео ИГ

ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Мужчина, совершивший во вторник нападение на полицейский патруль перед собором Парижской Богоматери, помещен под стражу в больнице. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Злоумышленник был госпитализирован сразу после случившегося, получив огнестрельные ранения от оборонявшихся полицейских. Следователи ожидали заключения врачей относительно его состояния, чтобы инициировать процедуру временного помещения под стражу. В ближайшее время он должен быть допрошен.

Источники AFP также сообщают о том, что при обыске в квартире задержанного были обнаружены материалы, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По информации агентства, найдена, в частности, видеозапись, на которой мужчина присягает на верность ИГ.

6 июня глава МВД Франции Жерар Колон сообщил о том, что во время нападения злоумышленник выкрикивал лозунги, связанные с Сирией.

Ранее сообщалось о том, что виновник инцидента - 44-летний студент из Алжира, во Франции он имел вид на жительство и обучался в докторантуре университета города Мец, специализируясь на общественных науках. В круг его исследовательских интересов входили работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, "арабская весна". Знающие его люди характеризовали его как "прозападного и демократически настроенного человека". При этом, как сообщила в среду газета Aftonbladet, ранее он получил степень магистра в Уппсальском университете (Швеция), работал журналистом-фрилансером в различных газетах и радио в Швеции в 2009-2010 годах.

Инцидент с нападением на полицейский патруль произошел во вторник около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Неизвестный мужчина попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен и госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский - 22-летний стажер префектуры полиции Парижа - получил легкие повреждения в области головы и шеи.