Кабмин ФРГ решил вывести контингент с авиабазы Инджирлик

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БЕРЛИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правительство Германии единогласно решило вывести военнослужащих Бундесвера с авиабазы Инджирлик в Турции. Соответствующее решение было принято на заседании в Берлине, сообщило агентство DPA.
Германия отправила военнослужащих на Инджирлик в начале 2016 года. Такое решение было принято федеральным правительством после терактов в Париже в декабре 2015 года. Таким образом ФРГ присоединилась к борьбе против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). На базе дислоцированы около 280 военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков Tornado и один самолет-заправщик.
Армия ФРГ является парламентской. Это означает, что депутаты Бундестага должны иметь возможность посещать военнослужащих в любое время и в любой точке планеты, где они расквартированы. Турция на фоне охлаждения отношений с Германией немецких парламентариев на Инджирлик не пускала, именно это заставило Берлин вывести Бундесвер с авиабазы. "Мы слишком долго терпели", - заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk глава минобороны Урсула фон дер Ляйен.
Согласно планам кабмина страны, первым делом передислоцированы будут заправщик и около 20 человек личного состава, которые отвечают за его обслуживание. Уже потом будет осуществлена за два-три месяца переброска остальных военнослужащих и самолетов-разведчиков. Теперь солдаты будут расквартированы в Иордании.