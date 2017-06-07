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В ЛНР начали эвакуацию детей из обстреливаемого украинскими силовиками района

Международная панорама
7 июня, 12:12 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 7, июня. /ТАСС

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел города Кировска в ходе которого применили 122 мм гаубицы Д-30, причинив большие разрушения в городе

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ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали эвакуацию детей из района обстреливаемого украинскими силовиками города Кировска. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

При этом заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов на совещании с главами администраций регионов поручил исполнительным органам власти оказать помощь жителям Кировска. "Выражаем поддержку всем жителям данного региона. В этой связи прошу местную власть и органы исполнительной власти сделать все возможное для помощи людям, которые попали в столь непростую ситуацию, в соответствии с установленным порядком для того, чтобы возможно было восстановить объекты инфраструктуры и жизни", - отметил он.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел города Кировска в ходе которого применили 122 мм гаубицы Д-30, причинив большие разрушения в городе. Также обстрелу со стороны украинских силовиков подвергся поселок городского типа Донецкий. В районе села Желобок Славяносербского района народная милиция сдерживает попытки наступления украинских подразделений.

Под огнем ВСУ оказались также окраины Стаханова и поселок городского типа Фрунзе.Стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с полуночи 1 июня, однако обстрелы продолжаются.

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