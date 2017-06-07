Польша в ожидании запуска "безвиза" с Украиной гадает, что ее ждет

Три дня остается до вступления в силу безвизового режима между Европейским союзом и Украиной. С 11 июня украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, смогут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.

Либерализация визового режима не дает им права на работу или учебу в Европе, однако в Варшаве никто не сомневается, что отмена такого барьера как виза станет для многих украинцев толчком для того, чтобы попробовать свои силы на Западе, как-то осмотреться и найти более высокооплачиваемую работу. Польша — первая остановка на этом пути. О последствиях наплыва новых "туристов" и его влиянии на ситуацию в стране здесь пока только гадают и спорят.

Чиновники готовятся к новой волне

Управление по делам иностранцев Польши с 2014 года наблюдает повышенный наплыв граждан Украины в страну.

Статистика По данным управления по делам иностранцев Польши: в 2015 году граждане Украины подали 58,7 тысячи заявок на получение разрешения на временное пребывание в республике и 8,7 тысячи — на право постоянного пребывания. 3

7,8 тысячи и 6,7 тысячи из них были удовлетворены соответственно.

В 2016 году число запросов на временное пребывание увеличилось почти вдвое, составив 87,9 тысячи. Положительный ответ получили 57,2 тысячи заявителей.

За первые пять месяцев текущего года число удовлетворенных заявок, позволяющих гражданам Украины жить и работать в Польше, уже превысило 30 тысяч.

"Это видно, с одной стороны, с точки зрения выдаваемых виз, а с другой — количества запросов граждан Украины, которые хотят остаться в Польше на более длительный срок, стараясь получить разрешение на пребывание в стране, например, временный или постоянный вид на жительство", — отметил в интервью ТАСС пресс-секретарь управления Якуб Дудзяк.

В связи с вступлением в силу безвизового режима между Евросоюзом и Украиной это учреждение готовится к новому росту числа запросов от украинских граждан, стремящихся легализовать свое пребывание в стране. "Мы предполагаем, что "безвиз" повлияет на еще больший рост числа заявок на получение разрешения на пребывание и работу, который будут пытаться получить граждане Украины в Польше. Однако сейчас трудно что-либо оценить", — сказал он.

Польская экономика не должна пострадать

По мнению экспертов, наплыв украинской рабочей силы в Польшу не должен серьезно ударить по польскому рынку труда. Так сложилось, что уровень безработицы в республике сейчас очень низок и составляет в среднем менее 8%. "С экономической точки зрения мы в Польше находимся в хорошей ситуации", — считает депутат Сейма Польши (нижней палаты парламента) от партии "Кукиз-15" Павел Грабовский.

"У нас в Польше сейчас острый дефицит рабочих рук. Польские предприниматели принимают на работу украинцев не потому, что они значительно дешевле или лучше польских работников, а потому, что этих польских работников просто нет, и у них нет другого выхода, — утверждает глава Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак. Он убежден, что "безвиз" с Украиной может лишь незначительно расширить "серую зону" нелегальных работников.

Согласно имеющимся данным, сейчас в Польше нелегально работают от 70 до 270 тысяч украинцев. "Возможно это число незначительно возрастет, но мы не ожидаем какого-то большого наплыва, учитывая, что новый безвизовый режим возможен только с использованием биометрических паспортов, которых в стране пока не так много, а скорость их выдачи крайне низкая", — подчеркнул Казмерчак.

Возможные проблемы

Если очевидных глобальных проблем, связанных с "безвизом", пока нет, менее оптимистично настроенные наблюдатели обращают внимание на проблемы, которые неизбежно возникнут в будущем. В частности, отменой европейских виз для Украины обеспокоен депутат Сейма Польши Роберт Винницкий. "Это снижает конкурентоспособность польских работников на нашем собственном рынке труда", — отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Винницкий пояснил, что обилие дешевой рабочей силы с Украины позволяет работодателям сохранять низкие зарплаты для поляков. Это, в частности, заставляет жителей Польши выезжать на Запад, где зарплаты выше.

"Мы хотим трансформировать польскую экономику, уходить от конкурентоспособности за счет дешевой рабочей силы, делать ставку на инновации, высокие технологии. Но мы не сделаем этого, если не будем хорошо платить нашим работникам. Если опирающаяся на дешевую рабочую силу модель экономики сохранится, Польша постоянно будет оставаться на задворках Запада. Мы не хотим этого допустить", — указал депутат.

Он обратил внимание, что уже сейчас в стране доходит до инцидентов и стычек между украинцами и поляками, негодующими из-за того, что приезжие отбирают у них рабочие места. Многие профсоюзные организации обращают внимание на то, что конкуренция в их сфере уже настолько велика, что предприниматели могут позволить себе снижать зарплату или держать ее на том же уровне.

Речь может идти о миллионах

При этом депутат Винницкий признал, что часть этих рабочих рук действительно нужна польской экономике. "Однако в ситуации отмены виз Польша теряет контроль над этими процессами и в долгоиграющей перспективе это невыгодно", — отметил он, подчеркнув, что в недалеком будущем число приезжающих в Европу украинцев будет исчисляться уже не сотнями тысяч, а миллионами.

"Принимая во внимание пример Польши, когда в 2004 году для наших граждан открылись западные рынки труда (а в Польше экономическая и социальная ситуация была тогда намного лучше, чем сейчас на Украине), мы потеряли из-за этого процесса от 1,5 до 2 млн человек. В случае с Украиной это может затронуть 10 млн", — считает парламентарий.

Не исключил Винницкий и проблем из-за конфликтов на почве истории и новой исторической политики украинских властей, избравших для ее основы националистический культ Степана Бандеры. "Если текущая историческая политика Украины будет продолжаться, это может стать серьезной проблемой, так как противоречия на исторической почве в связи с совершенным геноцидом (Волынская трагедия — массовое убийство украинскими националистами из числа ОУН-УПА (в РФ запрещена) польского населения Волыни) становятся все шире", — подчеркнул Винницкий.

Большинство устремится дальше на Запад

Существует также версия, что Польша после введения "безвиза" перестанет быть для желающих покинуть свою страну украинцев привлекательным направлением, несмотря на схожесть языков и близость к дому. Как ожидается, молодые люди, знающие немецкий или английский язык, захотят попробовать свои силы дальше в Западной Европе, поедут искать лучшего заработка, так как в Польше зарплаты намного ниже, чем в Германии или Великобритании.

Есть предположения, что высокие заработки на Западе повлекут за собой даже отток из Польши ранее осевших в республике и успешно легально работающих украинцев.

Спасение Европы от исламизации?

Интересна также точка зрения, что Западная Европа остро нуждается в этой волне миграции с европейского востока, что стало одной из причин принятия решения о либерализации визового режима для Украины. "На мой взгляд, эта такая стратегическая операция, потому что свежая кровь из Центральной и Восточной Европы должна стать спасением для заливаемой арабами, исламом, людьми из Африки Западной Европы", — отметил Винницкий.

"Европа нуждается в молодых людях из европейского культурного круга, потому что демографическая, культурная ситуация там фатальна. Они знают, что поляки, украинцы, представители Центральной и Восточной Европы — это люди из того же культурного цивилизационного круга, которые вольются в это общество", — добавил он.

Ирина Полина