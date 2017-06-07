Госминистр ОАЭ не исключил введение дополнительных санкций против Катара

КАИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Введение новых санкций против Катара со стороны арабских государств, в том числе и в сфере международной торговли, не исключено. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Мухаммед Каргаш.

"Введение дополнительных ограничительных мер против Катара возможны", - госминистр ОАЭ. По его словам, "как вариант может быть рассмотрено введение новых ограничений в области торговли".

Вместе с тем Каргаш выразил надежду, что "ситуация успокоится и правительству (ОАЭ) не придется прибегать к введению новых ограничений (против Катара)".

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.