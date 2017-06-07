Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госминистр ОАЭ не исключил введение дополнительных санкций против Катара

Международная панорама
7 июня, 12:41 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Анвар Мухаммед Каргаш отметил, что в качестве варианта может быть рассмотрено введение новых ограничений в области торговли

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Введение новых санкций против Катара со стороны арабских государств, в том числе и в сфере международной торговли, не исключено. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Мухаммед Каргаш.

"Введение дополнительных ограничительных мер против Катара возможны", - госминистр ОАЭ. По его словам, "как вариант может быть рассмотрено введение новых ограничений в области торговли".

Вместе с тем Каргаш выразил надежду, что "ситуация успокоится и правительству (ОАЭ) не придется прибегать к введению новых ограничений (против Катара)".

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране
3
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране
7
Предполагаемый сообщник вице-губернатора Курской области признал вину
Темы дня
Загрузка...
Реклама