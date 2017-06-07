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В Тегеране обезврежена группа террористов

Международная панорама
7 июня, 12:35 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Соответствующую информацию распространил представитель Министерства информации Ирана

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ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана обезвредили в Тегеране группу террористов до того, как она успела совершить какие-либо преступные действия.

Об этом сообщил представитель Министерства информации ИРИ (иранских спецслужб).

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По его словам, утром в Тегеране "несколько террористических групп предприняли попытку совершить террористические акции". "Члены одной из этих групп были задержаны до того, как предприняли какие-либо действия", - информировал представитель министерства.

Около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Как сообщило агентство Tasnim, семь человек погибли в результате нападения.

Несколько террористов также устроили нападение на мавзолей имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. Как передает Press TV, один из них затем подорвал себя.

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