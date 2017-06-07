Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении эмирату продовольствия и воды из-за беспокойства о возможном дефиците.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей Катара.

"Мы ведем переговоры с Турцией, Ираном и другими странами", - заявил чиновник агентству на условиях анонимности. Кроме того, он добавил, что доставка будет осуществляться посредством грузовых рейсов катарской авиакомпании Qatar Airways. По словам чиновника, зерновых запасов на рынке Катара осталось на четыре недели, правительство страны также располагает большим стратегическим запасом продовольствия в Дохе.

Во вторник глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Катара шейх Халифа бен Джасем Аль Тани заявил, что решение Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о бойкоте Катара не окажет влияния на темпы поставок продуктов и сырья в эмират. Шейх также подчеркнул, что стратегических запасов потребительских товаров в Катаре хватит по меньшей мере на 12 месяцев, при этом 95% из них доставляется в эмират морским путем и по воздуху, и только 5% через сухопутную границу с Саудовской Аравией.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.