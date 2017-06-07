Минздрав Ирана: 35 человек госпитализированы после двух терактов в Тегеране

ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. 35 человек поступили в больницы Тегерана с ранениями после двух предпринятых террористами акций.

Об этом сообщил агентству ISNA руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения ИРИ Аббас Заренежад.

По его словам, "им оказывается необходимая медицинская помощь".

ISNA распространила официальный список имен пострадавших, а также подтвержденные Минздравом данные о двух погибших.

В среду около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Согласно поступившей неофициальной информации, один сотрудник охраны погиб, еще 8 человек получили ранения.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни. В усыпальницу проник по крайней мере один боевик, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл стрельбу, а после того, как израсходовал боекомплект, подорвал себя.