Мотострелки Северного флота ознакомили военных дипломатов 65 стран с охраной Арктики

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МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Делегация представителей военно-дипломатического корпуса 65 иностранных государств в рамках визита на Северный флот посетила полигон отдельной мотострелковой бригады в Печенгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Военным дипломатам, знакомящимся с Северным флотом, была представлена выставка техники и вооружения сухопутных и береговых войск", - говорится в сообщении.
Военные также продемонстрировали мастерство в ходе преодоления психологической полосы препятствий, а морские пехотинцы провели показательные занятия по рукопашному бою. Иностранные военные дипломаты также посетили Долину Славы в Мурманской области.
Делегация представителей военно-дипломатического корпуса государств, аккредитованных в Москве, работает на Северном флоте с 5 июня. За эти дни более 100 военных дипломатов, представляющих 65 государств всех континентов, встретились в Североморске с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым, побывали на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", а также на ракетном крейсере "Маршал Устинов", ознакомились с экспозициями музеев флота и Мурманской области.