США получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане

АСТАНА, 7 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Представители США получили приглашение участвовать в качестве наблюдателей в международной встрече по Сирии в Астане, однако официальный Вашингтон пока не ответил на приглашение. Об этом сообщил журналистам посол США в Казахстане Джордж Крол.

"Мы получили приглашение наблюдать за следующим раундом переговоров, но пока у меня нет ответа от Вашингтона", - сказал Крол, отметив, что приглашение получено на дату 12-13 июня. По его словам, пока неизвестно, кто может представлять США на этих переговорах.

3-4 мая в Астане прошла четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также высокие представители ООН, Иордании и США.