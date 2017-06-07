СМИ: силовики нейтрализовали четырех террористов в иранском парламенте

ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Все четверо проникших в парламент Ирана террористов уничтожены, операция по их ликвидации успешно завершена.

Об этом сообщает агентство Tasnim, распространившее фотографию одного из убитых террористов.

Ранее представитель МВД ИРИ Хосейн Зольфагари сообщил иранскому телевидению, что проникшие утром в парламент Ирана террористы были одеты в женскую одежду. В результат открытой ими беспорядочной стрельбы погибли два человека, ранения получили свыше 30. "Силы безопасности и правоохранительные органы Исламской Республики по всей стране приведены в состояние повышенной боеготовности", - подчеркнул он.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, находящимся в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. Затем один из них подорвал себя.

Между тем, по данным агентства Mehr, в результате обеих атак погибли 12 человек, 39 получили ранения.

#BREAKING#IRAN terrorist attack

OFFICIAL: 4 TERRORISTS INSIDE PARLIAMENT KILLED BY SECURITY FORCES.

NO MORE EXPECTED TO BE LEFT. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.