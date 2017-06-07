Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены

Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 пострадали.

Об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

#BREAKING#IranShooting

Medics: 12 martyred, 39 injured in two terrorist attacks on Parliament, Imam Khomeini shrine — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения рана Аббаса Заренежада сообщало, что в результате двух нападений были госпитализированы 35 человек. Агентство Tasnim сообщало о гибели семи человек в результате нападения в парламенте.

Около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни. Боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу, после чего один из них также подорвал себя.