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Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены

Международная панорама
7 июня, 13:58 дата обновления: 7 июня, 14:25 UTC+3
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Здание парламента Ирана

© EPA/HOSSEIN MERSADI

Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 пострадали.

Об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения рана Аббаса Заренежада сообщало, что в результате двух нападений были госпитализированы 35 человек. Агентство Tasnim сообщало о гибели семи человек в результате нападения в парламенте.

Около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.
Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни. Боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу, после чего один из них также подорвал себя.

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