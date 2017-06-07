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Во Франции создан Национальный координационный центр по разведке и борьбе с терроризмом

Международная панорама
7 июня, 14:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Новая структура будет подчиняться лично президенту страны Эмманюэлю Макрону

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ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Национальный координационный центр по разведке и борьбе с терроризмом создается во Франции, новая структура будет подчиняться лично президенту страны Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце.

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. В рамках новой структуры также появится национальный контртеррористический центр.

"Президент республики указал, что эта инстанция, которая будет находиться под его руководством, должна увеличить эффективность защиты от повышенной и долгосрочной террористической угрозы, с которой столкнулась Франция, обеспечив усиленную координацию действий участвующих в этой работе служб", - пояснили в пресс-службе главы государства.

Новая структура призвана "повысить оперативность и открытость обмена данными между службами, ответственными за борьбу с террористической угрозой", добавили в Елисейском дворце.

Работу Национального координационного центра по разведке и борьбе с терроризмом будет курировать Пьер де Буске де Флориан, в разные годы занимавший должности префекта в различных департаментах Франции, а ныне руководящий консультационным центром при МВД республики. Официально о его назначении будет объявлено 21 июня, одновременно с назначением новых руководителей двух основных спецслужб страны - Главного управления внутренней безопасности и Главного управления внешней безопасности.

Тогда же, 21 июня, правительство намерено представить парламенту законопроект о продлении режима чрезвычайного положения до ноября, а также проект нового закона, призванного усилить "арсенал законных средств по борьбе с терроризмом" - этот документ обсуждался на заседании Совета безопасности и обороны.

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