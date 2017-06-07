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Военные Германии приостановят участие в операции против ИГ из-за переброски в Иорданию

Международная панорама
7 июня, 14:26 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Ранее сообщалось, что кабмин ФРГ решил вывести контингент с авиабазы Инджирлик

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БЕРЛИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия приостановит участие в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в связи с переброской военных и самолетов из Турции в Иорданию. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"В связи с переброской разведывательных самолетов Tornado и самолетов-заправщиков в Иорданию произойдет приостановка нашего вклада в усилия антитеррористической коалиции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило вывести военнослужащих Бундесвера с авиабазы Инджирлик. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании в Берлине.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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Турция Иордания Германия
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