Военные Германии приостановят участие в операции против ИГ из-за переброски в Иорданию

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БЕРЛИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия приостановит участие в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в связи с переброской военных и самолетов из Турции в Иорданию. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
"В связи с переброской разведывательных самолетов Tornado и самолетов-заправщиков в Иорданию произойдет приостановка нашего вклада в усилия антитеррористической коалиции", - сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство Германии решило вывести военнослужащих Бундесвера с авиабазы Инджирлик. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании в Берлине.