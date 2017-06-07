Число жертв лондонского теракта возросло до восьми

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ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Число жертв теракта, совершенного 3 июня в центре Лондона, выросло до восьми человек. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
"Детективы, расследующие теракт на Лондонском мосту, совершенном в субботу, 3 июня, подтвердили, что число погибших в результате нападения в настоящий момент составляет восемь человек", - говорится в коммюнике столичной полиции. Ранее сообщалось о семи погибших и 48 госпитализированных.
Служба столичной полиции ранее информировала об обнаружении в Темзе тела мужчины, который, возможно, является французом, жертвой теракта. По информации правоохранителей, речь может идти о 45-летнем гражданине Франции Ксавье Тома, которого последний раз видели накануне нападения террористов. До сих пор он числился пропавшим без вести.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией.