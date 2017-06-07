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Австрия выделила €1 млн на разминирование Донбасса

Международная панорама
7 июня, 15:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что настаивает на "улучшении условий жизни людей на востоке Украины и поддержке прекращения огня"

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КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Совет министров Австрии принял решение о выделении €1 млн на проекты по разминированию востока Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц, находясь с визитом на Украине.

"Доволен сегодняшним решением совета министров (Австрии - прим. ТАСС) о предоставлении в общей сложности €1 млн на разминирование в восточной Украине", - написал Курц в Twitter.

Кроме того, он сообщил о встрече с президентом Украины Петром Порошенко и главой МИД Павлом Климкиным в Киеве, заявив, что настаивает на "улучшении условий жизни людей на востоке Украины и поддержке прекращения огня".

Рабочий визит Курца на Украину начался 7 июня и продлится два дня.

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