Австрия выделила €1 млн на разминирование Донбасса

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КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Совет министров Австрии принял решение о выделении €1 млн на проекты по разминированию востока Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц, находясь с визитом на Украине.
"Доволен сегодняшним решением совета министров (Австрии - прим. ТАСС) о предоставлении в общей сложности €1 млн на разминирование в восточной Украине", - написал Курц в Twitter.
Freue mich über heutigen Beschluss im #Ministerrat, insgesamt 1Mio EUR für Entminungsprojekte des #IKRK in #Ostukraine bereit zu stellen.1/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 июня 2017 г.
Кроме того, он сообщил о встрече с президентом Украины Петром Порошенко и главой МИД Павлом Климкиным в Киеве, заявив, что настаивает на "улучшении условий жизни людей на востоке Украины и поддержке прекращения огня".
Рабочий визит Курца на Украину начался 7 июня и продлится два дня.