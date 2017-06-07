Австрия выделила €1 млн на разминирование Донбасса

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Совет министров Австрии принял решение о выделении €1 млн на проекты по разминированию востока Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц, находясь с визитом на Украине.

"Доволен сегодняшним решением совета министров (Австрии - прим. ТАСС) о предоставлении в общей сложности €1 млн на разминирование в восточной Украине", - написал Курц в Twitter.

Freue mich über heutigen Beschluss im #Ministerrat, insgesamt 1Mio EUR für Entminungsprojekte des #IKRK in #Ostukraine bereit zu stellen.1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 июня 2017 г.

Кроме того, он сообщил о встрече с президентом Украины Петром Порошенко и главой МИД Павлом Климкиным в Киеве, заявив, что настаивает на "улучшении условий жизни людей на востоке Украины и поддержке прекращения огня".

Рабочий визит Курца на Украину начался 7 июня и продлится два дня.