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Постпред США пообещала не допустить продолжения давления на Израиль со стороны ООН

Международная панорама
7 июня, 15:37 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Как заявила Никки Хейли на 35-й сессии Совета ООН по правам человека, необходимо, чтобы СПЧ отреагировал на "хроническую антиизраильскую предвзятость", если он хочет пользоваться доверием к себе

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала не допустить продолжения давления на Израиль в международной организации.

"Организация Объединенных Наций очень долго задирала Израиль, мы не допустим продолжения этого, для Израиля в ООН наступил новый день", - заверила она в среду президента Израиля Реувена Ривлина в ходе встречи в его резиденции в Иерусалиме. Высказывания Хейли распространила правительственная пресс-служба Израиля.

Хейли отметила, что прибыла в Израиль из Женевы, где она выступила на 35-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). "Мы только прилетели из Женевы, хотелось бы надеяться, что для Израиля и в СПЧ наступит новый день", - сказала она. Накануне на сессии СПЧ Хейли заявила, что "необходимо, чтобы Совет отреагировал на хроническую антиизраильскую предвзятость, если Совет хочет пользоваться какой-то степенью доверия к себе". По ее утверждению, в марте нынешнего года на предыдущей сессии СПЧ "было принято пять предвзятых резолюций в отношении Израиля".

На встрече же в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Хейли сообщила, что "разговаривала в Женеве с послами ряда стран, входящих в СПЧ". "Мы с ними говорили о седьмом пункте повестки дня СПЧ ("О ситуации с правами человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях" - прим. корр.), некоторых из них это привело в замешательство, знаете, они признают, что это просто не имеет смысла", - сказала она. Высказывания Хейли на встрече с Нетаньяху распространила здесь канцелярия израильского премьера.

Ривлин и Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарили Хейли за поддержку Израиля. В ходе трехдневного визита в Израиль Хейли, по сообщениям местных СМИ, намерена посетить Старый город Иерусалима и Тель-Авив. В программу ее визита в регион входят также переговоры с представителями палестинского руководства.

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