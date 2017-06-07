Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуирован из-за обстрелов с украинской стороны

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ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попала в зону обстрела со стороны украинских силовиков, персонал эвакуирован в бомбоубежище. Об этом сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Около 15:30 ВСУ (Вооруженные силы Украины) снова открыли огонь по району ДФС. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По информации представителя СЦКК, в настоящий момент обстрел продолжается. Украинские силовики используют минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. В свою очередь, представитель коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" сообщил, что несмотря на обстрел подготовка к запуску фильтровальной станции продолжается.
Донецкая фильтровальная станция была обесточена 2 июня в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Тогда под огнем ВСУ оказались питающие предприятие линии электропередачи. В течение нескольких дней донецкое командование и представители РФ в СЦКК пытались наладить диалог с украинским командованием и получить гарантии безопасности, однако обстрелы окрестностей Ясиноватой продолжались. Ранее 7 июня в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что энергетики восстановили электроснабжение ДФС.
Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.