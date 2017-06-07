Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуирован из-за обстрелов с украинской стороны

Международная панорама
7 июня, 16:18 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 7, июня. /ТАСС

ВСУ используют минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попала в зону обстрела со стороны украинских силовиков, персонал эвакуирован в бомбоубежище. Об этом сообщил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Около 15:30 ВСУ (Вооруженные силы Украины) снова открыли огонь по району ДФС. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По информации представителя СЦКК, в настоящий момент обстрел продолжается. Украинские силовики используют минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. В свою очередь, представитель коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" сообщил, что несмотря на обстрел подготовка к запуску фильтровальной станции продолжается.

Донецкая фильтровальная станция была обесточена 2 июня в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Тогда под огнем ВСУ оказались питающие предприятие линии электропередачи. В течение нескольких дней донецкое командование и представители РФ в СЦКК пытались наладить диалог с украинским командованием и получить гарантии безопасности, однако обстрелы окрестностей Ясиноватой продолжались. Ранее 7 июня в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что энергетики восстановили электроснабжение ДФС.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
4
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
7
Вице-губернатор Курской области Зубков арестован на два месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама