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Президент Южной Осетии назначил глав МВД, Минсельхоза, а также мэра Цхинвала

Международная панорама
7 июня, 18:35 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 7, июня. /ТАСС

Министерство внутренних дел возглавил Игорь Наниев, на пост министра сельского хозяйства назначен Лев Пухаев

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ЦХИНВАЛ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал 7 июня пять указов о назначении руководителей республиканских министерств и глав администраций. В частности, назначены главы МВД и Минсельхоза, а также мэр столицы республики Цхинвала, сообщили ТАСС в пресс-службе президента.

Кабинет министров Южной Осетии ушел в отставку 24 апреля, через три дня после инаугурации Бибилова, который победил на прошедших 9 апреля президентских выборах. Новое правительство 16 мая возглавил бывший вице-премьер Эрик Пухаев.

Согласно имеющимся у ТАСС копиям указов, Министерство внутренних дел возглавил начальник УВД города Цхинвал генерал-майор Игорь Наниев (сменил Ахсара Лавоева). На пост министра здравоохранении и социального развития назначен доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Георгий Тотчиев, сменивший Григория Кулиджанова. Министром сельского хозяйства президент назначил старшего преподавателя кафедры "Технологические машины и оборудование" Югоосетинского государственного университета (ЮОГУ) Льва Пухаева, который сменил задержанного по подозрению в мошенничестве и. о. министра Виталия Плиева.

Сегодня же своим указом Бибилов назначил новым мэром Цхинвала лидера общественно-политического движения "Рухс Фидан" Алана Кочиева, который сменил на этом посту Алана Алборова, возглавлявшего столичную администрацию с марта 2013 года.

Кроме того, новый глава назначен и в приграничном с Грузией Ленингорском районе республики, им стал бывший командир батальона миротворческих сил Филипп Хачиров.

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Бибилов, Анатолий Ильич
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