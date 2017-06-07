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Сенегал отзывает своего посла в Катаре

Международная панорама
7 июня, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Такое решение принято в знак солидарности с Саудовской Аравией, сообщил МИД страны

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сенегал отзывает своего посла в Катаре, такое решение было принято в знак солидарности с Саудовской Аравией и другими странами, которые в понедельник порвали с Катаром дипломатические отношений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сенегальского Министерства иностранных дел.

"Сенегал решил с 7 июня 2017 года отозвать для консультаций своего посла в Катаре", - говорится в заявлении МИД страны.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

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