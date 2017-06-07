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Руководство Иракского Курдистана планирует провести референдум о независимости 25 сентября

Международная панорама
7 июня, 17:49 дата обновления: 7 июня, 17:59 UTC+3

О дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.

По его информации, о дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий.

При этом выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана запланированы на 6 ноября 2017 года. Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.

В начале апреля две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.

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