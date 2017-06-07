Руководство Иракского Курдистана планирует провести референдум о независимости 25 сентября

Замминистра юстиции США отказался отвечать на вопросы в Конгрессе о расследовании по РФМеждународная панорама 7 июня, 18:59
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактамМеждународная панорама 7 июня, 18:35
Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматологаОбщество 7 июня, 18:32
Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбеСпорт 7 июня, 18:22
Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в ЧечнеСпорт 7 июня, 18:17
Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страныКультура 7 июня, 18:11
В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотностиСоциальная ответственность 7 июня, 18:00
Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБРМеждународная панорама 7 июня, 18:00
В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела РоссииПолитика 7 июня, 17:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.
По его информации, о дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий.
При этом выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана запланированы на 6 ноября 2017 года. Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.
В начале апреля две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.