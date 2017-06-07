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Посол Венесуэлы в РФ: ситуация в Каракасе - итог целенаправленной политики США

Международная панорама
7 июня, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

США были недовольны тем, что они потеряли контроль над Венесуэлой, когда экс-президент страны Уго Чавес национализировал нефть, считает Карлос Рафаэль Фариа Тортоса

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. США сразу после национализации природных ресурсов в Венесуэле приступили к реализации плана по разрушению экономики и политики страны, результатом которого стала сегодняшняя ситуация в стране. Об этом заявил на пресс-конференции посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"США были недовольны тем, что они потеряли контроль над нашим государством в тот момент, когда он (бывший президент страны Уго Чавес - прим. ТАСС) национализировал наш главный ресурс - это нефть. Но речь идет не только о нефти, но и о газе, золоте, бриллиантах, водных ресурсах", - сказал дипломат.

Посол заявил, что нынешняя ситуация в Венесуэле стала результатом мер реализации давнего плана, целью которого было свержение команданте Уго Чавеса, а после его смерти - президента Николаса Мадуро. "Здесь мы прослеживаем целую стратегию, главной задачей которой является разрушить и повлиять на нашу экономику и политику", - отметил он.

"План империалистических сил можно называть разными именами, но в целом можно назвать его цветной революцией", - подчеркнул Фариа Тортоса. В качестве примера действий подобных тем, которые сейчас осуществляются в Венесуэле, он перечислил революции в Грузии, на Украине, а также в арабских странах.

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