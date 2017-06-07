Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам

ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершенным в Тегеране терактам.

"Эти террористические атаки произошли спустя неделю после совместного совещания президента США (Дональда Трампа) с правителями одной из реакционных стран региона (имеется в виду Саудовская Аравия - прим. ТАСС), которая оказывает покровительство террористам. Тот факт, что ответственность за эти теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), говорит об их (правителей) причастности к совершенным диким деяниям", - говорится в распространенном агентством Таsnim заявлении КСИР.

"Все участвовавшие в атаках террористы уничтожены. Иранский народ может быть спокоен в отношении того, что в обеспечении безопасности и спокойствия людей не будет никаких пауз", - подчеркивается в заявлении.

7 июня в 10:30 утра (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Одна группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД ИРИ, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате терактов погибли 12 и получили ранения 42 человека.