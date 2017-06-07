Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после почти недельного простоя

ДОНЕЦК 7 июня. /ТАСС/. Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возобновлена после простоя из-за обстрелов с украинской стороны. Об этом в среду сообщил представитель коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Вопреки обстрелам нам удалось запустить фильтровальную станцию. Все необходимые подготовительные мероприятия все-таки удалось провести, в том числе промывку фильтров и хлорирование", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Представитель компании также отметил, что обстрел района продолжается. В настоящее время возникли сложности с эвакуацией ремонтной бригады за пределы объекта, в связи с чем руководство намерено обратиться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с просьбой обеспечить для этого "режим тишины".

Донецкая фильтровальная станция была обесточена 2 июня в результате обстрела со стороны украинских силовиков. По данным оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обстрел велся из танков, минометов и стрелкового оружия.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.