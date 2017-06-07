В аэропорту Каира закрыли офисы Qatar Airways, у сотрудников изъяли документы

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КАИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Действовавшие на территории Международного каирского аэропорта офисы катарской авиакомпании Qatar Airways были закрыты по решению администрации столичной воздушной гавани. Как сообщило в заявлении для прессы руководство аэропорта, работа офисов продаж катарской компании в двух терминалах прекращена, у сотрудников изъяты удостоверения и разрешения на проход в служебные зоны.
"Принято решение о прекращении деятельности компании и всех ее сотрудников, а также лишении персонала права доступа в зону аэропорта вне зависимости от их национальности", - отмечается в заявлении.
С 6 июня Египет, а также ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и прекратили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Эр-Рияд и Абу-Даби отозвали лицензии на деятельность Qatar Airways в своей стране.
К настоящему моменту 10 государств объявили о разрыве дипотношений с Дохой, обвинив Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, а также проведении враждебной политики и вмешательстве в дела региона. Еще две арабских страны понизили уровень своих диппредставительств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения.