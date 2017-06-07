Темер пообещал, что останется президентом Бразилии до конца 2018 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер намерен покинуть этот пост только после окончания действия своего мандата, то есть 31 декабря 2018 года. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

"С необыкновенным удовлетворением я могу сказать, что вы являетесь источником оптимизма для нашей страны. И это именно тот настрой, с которым мы будем руководить этим правительством до 31 декабря 2018 года", - сказал Темер, обращаясь к собравшимся.

6 июня Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии возобновил рассмотрение дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании действующего президента страны и экс-главы государства Дилмы Руссефф в 2014 году. По итогам этих слушаний нынешний лидер крупнейшей южноамериканской страны может лишиться своей должности. Решение о судьбе президентского мандата будет принято простым большинством голосов семи судей, которые входят в состав ВИС.

Расследование, о котором идет речь, было начато еще в октябре 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов - утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз").

Темер также является подозреваемым в коррупции, попытке препятствовать правосудию и организации преступного сообщества. Соответствующее расследование было начало в его отношении после того, как бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой президент якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью.