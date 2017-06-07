Пентагон: перехват B-52 российским Су-27 над Балтикой был профессиональным и безопасным

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Перехват американского стратегического бомбардировщика B-52 (Би-52), произведенный во вторник над Балтийским морем истребителем Су-27 ВКС России, был профессиональным и безопасным. Это признал в среду на телефонном брифинге для журналистов командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

У него, в частности, поинтересовались, происходило ли в той ситуации что-то не так. "Нет, ничего не шло не так. B-52 находятся здесь (то есть в Европе), поскольку они рутинно перебрасываются для взаимодействия с союзниками и партнерами в этой части света. То, что их перехватывают российские истребители, - это ожидается, опять-таки, это было сделано (перехват произведен) в международном воздушном пространстве, в рамках хорошего летного мастерства, и я бы охарактеризовал произошедшее как безопасное и рутинное", - подчеркнул в ответ американский военачальник.

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"То, что случилось, вовсе не является таким уж экстраординарным. Мы ожидаем таких действий. И это было произведено чрезвычайно профессиональным образом", - сказал Грейди.

"Мы все действуем в международных водах и международном воздушном пространстве, и речь идет о рутинных контактах. Пока мы занимаемся такой деятельностью в рамках международного права. Мы рассчитываем, что все будут действовать таким образом. И именно таким образом в данном случае действовали россияне", - заявил вице-адмирал.

Подчиняющийся ему флот базируется в Неаполе (Италия). В зону оперативной ответственности 6-го флота входят примерно половина Атлантического океана, а также Адриатическое, Балтийское, Баренцево, Каспийское, Северное и Черное моря.

6 июня около 10:00 мск средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы России воздушная цель. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота. Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение", - отметило Минобороны. По его свидетельству, после удаления американского бомбардировщика от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.