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Вашингтон осудили террористические вылазки в Тегеране

Международная панорама
7 июня, 19:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Госдеп принес соболезнования семьям жертв

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты осудили террористические акты, совершенные 7 июня в Тегеране. Об этом говорится в кратком письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"США осуждают сегодняшние террористические атаки в Тегеране. Мы приносим соболезнования семьям жертв, народ Ирана - в наших мыслях и молитвах", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что терроризму "нет места в мирном, цивилизованном мире".

В столице Ирана в 10:30 утра (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате нынешних терактов погибли 12 человек, ранения получили 42.

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