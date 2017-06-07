Вашингтон осудили террористические вылазки в Тегеране

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты осудили террористические акты, совершенные 7 июня в Тегеране. Об этом говорится в кратком письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США осуждают сегодняшние террористические атаки в Тегеране. Мы приносим соболезнования семьям жертв, народ Ирана - в наших мыслях и молитвах", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что терроризму "нет места в мирном, цивилизованном мире".

В столице Ирана в 10:30 утра (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате нынешних терактов погибли 12 человек, ранения получили 42.