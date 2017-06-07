СМИ: Трамп пообещал эмиру Катара помочь в урегулировании дипломатического конфликта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтон готов участвовать в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом, как передает в среду со ссылкой на собственные источники телеканал Al Jazeera, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани.

Американский президент связался по телефону с эмиром Государства Катар и уведомил его о готовности Вашингтона принять участие в усилиях по урегулированию кризиса, а также стремлении сохранить стабильность в Персидском заливе, отмечает телеканал.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Ряд стран заявил о принятии таких мер, как прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.