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СМИ: Трамп пообещал эмиру Катара помочь в урегулировании дипломатического конфликта

Международная панорама
7 июня, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Президент США заверил эмира Катара в стремлении сохранить стабильность в Персидском заливе

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтон готов участвовать в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом, как передает в среду со ссылкой на собственные источники телеканал Al Jazeera, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани.

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© Александр Щербак/ТАСС

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Американский президент связался по телефону с эмиром Государства Катар и уведомил его о готовности Вашингтона принять участие в усилиях по урегулированию кризиса, а также стремлении сохранить стабильность в Персидском заливе, отмечает телеканал.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Ряд стран заявил о принятии таких мер, как прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными. 

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Трамп, Дональд Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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