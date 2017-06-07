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Белый дом официально объявил о намерении Трампа выдвинуть на пост главы ФБР Кристофера Рея

Международная панорама
7 июня, 20:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Теперь кандидатура Рея должна быть теперь утверждена Сенатом Конгресса США

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Кристофер Рей, 2003

Кристофер Рей, 2003

© REUTERS/Molly Riley

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом официально объявил о намерении президента Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру Кристофера Рея на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США.

"Я счастлив объявить о том, что выбрал в качестве директора Кристофера (Рея)", - привела пресс-служба Белого дома слова американского лидера.

Кандидатура Рея должна быть теперь утверждена Сенатом Конгресса США.

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