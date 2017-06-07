Парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить военных в Катаре

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Парламент Турции в среду одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре. Об этом сообщило агентство Reuters. Оно расценило этот шаг как попытку оказать политическую поддержку Катару на фоне дипломатического конфликта с влиятельными арабскими державами.
В поддержку закона о размещении турецких военных в Катаре проголосовали 240 депутатов, представляющих правящую Партию справедливости и развития и оппозиционную Партию националистического движения.
Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что изоляция Катара, в том числе введение санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией.