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Лидер Ирана: у террористов "руки коротки", чтобы сломить волю иранского народа

Международная панорама
7 июня, 20:46 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Произошедшие теракты доказывают, что если бы не твердость Ирана в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы чаще

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ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Террористы не смогут сломить волю иранского народа. Об этом заявил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями иранского студенчества.

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"Устроенная сегодня (террористами) "игра с петардами" не окажет никакого влияния на стремление иранского народа двигаться вперед. Они (террористы) слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны. Слава Богу, у них руки коротки", - сказал иранский лидер. По его словам, теракты "доказывают, что если бы Иран не проявлял твердости в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще".

В среду утром одновременно были осуществлены две террористические атаки. Одна группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни. Один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в перестрелке с полицией. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщалось в распространенном ближе к вечеру заявлении МВД ИРИ, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате сегодняшних терактов погибли 12 и получили ранения 42 человека.

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