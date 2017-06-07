Лидер Ирана: у террористов "руки коротки", чтобы сломить волю иранского народа

ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Террористы не смогут сломить волю иранского народа. Об этом заявил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями иранского студенчества.

"Устроенная сегодня (террористами) "игра с петардами" не окажет никакого влияния на стремление иранского народа двигаться вперед. Они (террористы) слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны. Слава Богу, у них руки коротки", - сказал иранский лидер. По его словам, теракты "доказывают, что если бы Иран не проявлял твердости в борьбе с терроризмом, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще".

В среду утром одновременно были осуществлены две террористические атаки. Одна группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни. Один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в перестрелке с полицией. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщалось в распространенном ближе к вечеру заявлении МВД ИРИ, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате сегодняшних терактов погибли 12 и получили ранения 42 человека.