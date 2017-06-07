Глава полиции столицы Ирана заявил о задержании пяти подозреваемых после теракта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава полиции Тегерана заявил о задержании пяти подозреваемых после террористических атак, осуществленных в иранской столице. Об этом сообщило агентство Reuters.

В столице Ирана 7 июня в 10:30 (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб три террориста были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате террористических атак погибли 12 человек, ранения получили 42.