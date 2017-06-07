Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В связи с терактом в Манчестере задержан двадцатый подозреваемый

Международная панорама
7 июня, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Восемь подозреваемых остаются под арестом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала двадцатого подозреваемого по делу о теракте, совершенном в ночь на 23 мая в Манчестере. Об этом говорится в сообщении полиции графства Большой Манчестер в Twitter.

Как сообщает полиция, двадцатилетний мужчина был задержан в ночь на среду в районе Харперхей (северо-восток Манчестера) по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Из двадцати задержанных по делу о теракте в Манчестере 12 человек были отпущены без предъявления обвинений, восемь подозреваемых остаются под арестом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама