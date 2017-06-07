В связи с терактом в Манчестере задержан двадцатый подозреваемый

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала двадцатого подозреваемого по делу о теракте, совершенном в ночь на 23 мая в Манчестере. Об этом говорится в сообщении полиции графства Большой Манчестер в Twitter.

Как сообщает полиция, двадцатилетний мужчина был задержан в ночь на среду в районе Харперхей (северо-восток Манчестера) по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Latest update in Manchester Arena investigation pic.twitter.com/zyNI5EZgnv — G M Police (@gmpolice) 7 June 2017

Из двадцати задержанных по делу о теракте в Манчестере 12 человек были отпущены без предъявления обвинений, восемь подозреваемых остаются под арестом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.