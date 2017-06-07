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Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование

Международная панорама
7 июня, 21:37 дата обновления: 7 июня, 21:44 UTC+3

Джеймса Коми в то же время подтвердил, что президент США в ходе личной встречи просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от Федерального бюро расследований (ФБР) США прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Об этом говорится в обнародованном тексте вступительного слова бывшего директора ФБР Джеймса Коми для слушаний в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

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Это запланированное на четверг мероприятие будет посвящено рассмотрению хакерской атаки на американские политические институты, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Москву, а также обстоятельствам недавней отправки Коми в отставку Трампом.

Коми подтверждает, что, по его оценке, Трамп в ходе личной встречи с ним, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна. Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что Флинн не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. "Я так понял, что президент просит, чтобы мы прекратили любое расследование, затрагивающее Флинна, открытое в связи с ложными заявлениями о его беседах с российским послом в декабре. У меня не было такого понимания, что президент говорит о более широком расследовании, касающемся России или (ее) возможных связей с его избирательной кампанией", - говорится в тексте.

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