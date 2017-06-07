Сын Трампа не считает людьми противников своего отца

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сын президента США Дональда Трампа заявил, что не считает людьми тех, кто выступает против его отца, в том числе представителей оппозиционной Демократической партии. Такое мнение Эрик Трамп высказал в показанном в среду интервью телекомпании Fox News.
"Я никогда не видел такой ненависти, - сказал он, говоря о противниках президента-республиканца. - Для меня они и не люди вовсе". Эрик назвал такое положение вещей "очень печальным", посетовав, что нормы поведения в американском обществе больше ничего не значат.
"Посмотрите на Демократическую партию, они терпят крах, - утверждал сын президента. - Они стали обструкционистами, так как у них нет собственных идей". "Они пытаются чинить препятствия замечательному человеку, его семье, - считает Эрик. - Они ожесточенно изводят нас, и это просто ужасно".
Слова 33-летнего Эрика Трампа вызвали негативную реакцию среди сторонников демократов. Так, председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес выступил с заявлением, в котором раскритиковал его слова. "Веришь или нет, Эрик, но демократы - люди, - указал он. - Как и мусульмане, иммигранты, женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также многие другие, кому Трамп причиняет боль".
Эрик и еще один сын главы государства - Дональд-младший возглавили семейную компанию Trump Organization незадолго до того, как Трамп в январе этого года вступил в должность президента США.