Катар установил источники хакерской атаки на государственное информагентство

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министерство внутренних дел Катара установило источники хакерской атаки на государственное информационное агентство эмирата. Об этом говорится в заявлении МВД, выдержки из которого приводит катарская газета "Ар-Райя".

"Следственная группа установила, что вредоносный файл был занесен в апреле, и был использован позднее для распространения сфабрикованных новостей. - говорится в заявлении. - Ей удалось определить источники пиратской атаки". Команда специалистов установила, что злоумышленники использовали "инновационные методы", и "использовали электронную лазейку на странице" сайта агентства, отмечается в тексте. В ведомстве заявили, что в ближайшее время созовут специальную пресс-конференцию, посвященную итогам расследования.

В катарском МВД подтвердили, что расследование проводилось при поддержке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и Федерального бюро расследований США.

Две недели назад на сайте информационного агентства Катара (QNA) был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором он, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Кроме того, на сайте агентства появилось заявление МИД страны о якобы отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.

Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.