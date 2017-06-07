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ФБР США проводило для Трампа брифинг по компромату против него

Международная панорама
7 июня, 22:56 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

По словам Джеймса Коми, руководство американской разведки таким образом пыталось ослабить силу удара по избранному президенту

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупреждало Дональда Трампа после его избрания, но до вступления в должность о том, что против него собраны компрометирующие материалы и что пресса готова их опубликовать. При этом Бюро заверяло Трампа, что против него лично контрразведывательных расследований не велось. Бывший директор ФБР Джеймс Коми подтвердил это в своем вступительном слове, подготовленном для речи в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Само выступление состоится в четверг, но текст вступительного слова обнародован уже в среду.

Компрометирующее досье

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Коми сообщил, что 6 января руководство разведсообщества США проводило для Трампа и его советников по национальной безопасности брифинг, посвященный расследованию приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Трамп на тот момент был избранным, но еще не принесшим присяги президентом страны. По окончании брифинга ему доложили о "некоторых щекотливых лично для него аспектах информации, собранной в ходе расследования".

Делал эту часть доклада Коми, оставшийся с Трампом наедине. Как теперь пояснил Коми, его попросил об этом занимавший тогда должность, а теперь находящийся в отставке директор Национальной разведки США, поскольку предполагалось, что глава ФБР будет оставаться на своем посту, и "поскольку материалы относились к контрразведывательной зоне ответственности ФБР".

По словам Коми, руководство американской разведки сочло тогда необходимым предупредить Трампа "о существовании этих материалов, хотя они были скабрезными и непроверенными". Пояснил он и основания для этого шага. "Мы знали, что пресса готова была обнародовать эти материалы", - сказал экс-директор ФБР. "Поскольку имела место попытка скомпрометировать избранного президента, мы могли ослабить силу удара с помощью превентивного брифинга", - добавил он.

Как известно, компрометирующее досье против Трампа действительно было обнародовано. Несмотря на его полную бездоказательность, вокруг досье вспыхнул скандал. Сам Трамп не раз выражал по этому поводу возмущение.

Личные заверения

Коми также констатировал, что перед брифингом 6 января обсуждал с руководством ФБР вопрос о том, следует ли заверять Трампа, что тот лично под следствием не находился. "Это действительно так: у нас не было открытого против него контрразведывательного дела", - уточнил он.

Решено было дать заверение, "если это окажется целесообразным, смотря по обстоятельствам". В итоге Коми, по его словам, "дал такое заверение" в ходе разговора один на один, хотя избранный президент "прямо его об этом и не спрашивал".

Отставка Коми

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом, Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это делается, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя федерального бюро уголовных и контрразведывательных расследований США не будет политизирована (так как она не увязана с четырехлетними циклами президентских полномочий).

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