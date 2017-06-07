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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие жителям Ирана в связи с терактом в Тегеране. Текст заявления главы государства распространила пресс-служба Белого дома.
"Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических атак в Иране, о народе Ирана, который переживает трудные времена. Мы подчеркиваем, что страны, спонсирующие терроризм, рискуют сами стать жертвами того зла, которому они способствуют", - говорится в заявлении главы государства.
В столице Ирана в 10:30 утра (09:00 мск) одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.
Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате нынешних терактов погибли 12 человек, ранения получили 42.