Коми предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР США Джеймс Коми сообщил, что в свое время предупреждал президента страны Дональда Трампа о своей политической "ненадежности". Рассказ об этом содержится во вступительном слове, подготовленном им к выступлению в специальном сенатском комитете по разведке в Конгрессе США.

Попутно Коми рассказал, что общался с Трампом один на один девять раз за четыре месяца, а до этого с прежним президентом Бараком Обамой - лишь дважды за три года.

"Честная лояльность"

Согласно документу, впервые Коми остался с Трампом наедине 6 января нынешнего года после разведбрифинга, проводившегося в присутствии других официальных лиц. Общение в формате один на один объяснялось необходимостью доложить избранному президенту США о "щекотливых для него лично" материалах, обнаруженных ранее в ходе расследования приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США. Тогда же директор ФБР заверил нового лидера страны, что тот лично "не находился под следствием".

Затем, как сообщил Коми, Трамп пригласил его 27 января в Белый дом на ужин. Неожиданно для себя директор ФБР оказался с президентом за столом один на один. Глава администрации завел речь о том, хочет ли его гость продолжать работу на своем посту, хотя ранее тот ему это уже подтверждал.

Коми, по его словам, "инстинктивно почувствовал", что разговор на эту тему с глазу на глаз затеян "для того, чтобы создать своего рода патронажные отношения", т. е. отношения политического покровительства. По его признанию, "это (его) сильно встревожило, учитывая традиционно независимый статус ФБР в исполнительной ветви власти" в США.

"Я ответил, что люблю свою работу и намерен прослужить на посту директора полный 10-летний срок, - указал Коми. - А затем, поскольку обстановка встречи вызывала во мне неловкость, добавил, что я "ненадежен" в том смысле, который обычно вкладывают в это слово политики, но что он всегда может рассчитывать услышать от меня правду".

"Я добавил, что политически не принимаю ничью сторону и что в традиционном политическом смысле на меня нельзя рассчитывать, и выразил мнение, что это отвечает его собственным интересам как президента", - продолжал экс-директор ФБР. В ответ, по его словам, хозяин Белого дома спустя недолгое время произнес: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности". Воцарилась неловкая пауза, при котором собеседники молча мерили друг друга взглядами.

В конце ужина Трамп, по словам Коми, вернулся к этой теме. Он заверил гостя, что рад его намерению продолжать работать и слышал о нем хорошие отзывы. И опять повторил: "Мне нужна лояльность". А на ответную реплику: "Можете всегда рассчитывать на мою честность" сказал: "Вот этого мне и надо, честной лояльности".

Коми, по его признанию, после небольшой паузы сказал: "От меня вы ее получите". Задним числом он допускает, что "честную лояльность" в данном контексте собеседники понимали по-разному.

Памятные записки

Коми пояснил, что после первой же встречи с Трампом стал вести подробные записи разговоров. Прежде он, по его словам, этого не делал.

На пост директора ФБР он заступил в сентябре 2013 года по назначению Барака Обамы. Теперь он вспоминает, что "дважды говорил с президентом Обамой наедине (и ни разу - по телефону): один раз - в 2015 году при обсуждении вопросов правоприменительной политики, а во второй раз кратко при прощании в конце 2016 года". Ни в одном из этих случаев он содержание разговора специально не запоминал.

"С президентом Трампом, насколько я помню, у меня состоялось девять разговоров один на один за четыре месяца - три лично и шесть по телефону", - констатировал Коми.

Свидетельские показания в Конгрессе США даются под присягой.

Отставка Коми

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя федерального бюро уголовных и контрразведывательных расследований США не должна быть политизирована.