СМИ: арабо-курдские отряды уничтожили 75 террористов в ходе уличных боев в Ракке

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БЕЙРУТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) вступили в среду в предместье Эль-Джизра на западной окраине города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, арабо-курдские отряды, входящие в СДС, ведут там ожесточенные бои с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ранее бойцы СДС заняли на этом участке фронта средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, которая служила важным оборонительным рубежом ИГ. Отряды СДС продвинулись также на восточном направлении и очистили от террористов квартал Мешлеб.
Представитель командования коалиции сообщил агентству, что за истекшие 48 часов ополченцы уничтожили не менее 75 террористов в ходе уличных боев в Ракке.
Штурм главного форпоста ИГ на Евфрате начался в понедельник, после того как силы СДС подошли вплотную к городской черте на северном, западном и восточном направлениях. Поддержку им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.