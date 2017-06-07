AFP: напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери начал давать показания

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ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Мужчина, раненный во вторник при попытке нападения на полицейский патруль возле собора Парижской Богоматери, начал давать показания. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.
"Его начали допрашивать следователи, и пока он отвечает на вопросы", - проинформировал источник агентства.
Ранее в среду злоумышленник был помещен под стражу в больнице, куда его госпитализировали после инцидента с нападением на полицейских. Следователи ожидали вердикта врачей относительно его состояния, чтобы перейти к допросу. Согласно французскому законодательству, временное заключение подозреваемого в ходе расследований, связанных с терроризмом, может продолжаться до четырех суток.
Во вторник глава МВД Франции Жерар Колон сообщил о том, что во время своего нападения злоумышленник выкрикивал лозунги, связанные с Сирией. "Делом занимается прокурор по делам, связанным с терроризмом, поскольку злоумышленник в момент нанесения удара полицейскому кричал "Это - за Сирию". На данный момент мы большего не знаем", - сказал министр.
Ранее сообщалось о том, что виновник инцидента - 40-летний студент из Алжира по имени Фарид Л. Во Франции он имел вид на жительство и обучался в докторантуре одного из вузов, специализируясь на общественных науках. В круг его исследовательских интересов входили работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, "арабская весна". Знающие его люди характеризовали мужчину, как "прозападного и демократически настроенного человека".
Инцидент с нападением на полицейский патруль произошел во вторник около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Неизвестный мужчина попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен и госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский - 22-летний стажер префектуры полиции Парижа - получил легкие травмы в области головы и шеи.